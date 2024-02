Klostermann zum Augsburg-Spiel: Gibt "auf die Socken"

Nach dem Sieg gegen Union Berlin bekommt es RB Leipzig mit dem nächsten unangenehmen Gegner zu tun. Beim FC Augsburg haben die Sachsen nie gern gespielt.

Nationalspieler Lukas Klostermann erwartet beim FC Augsburg ein schmerzhaftes Bundesliga-Spiel. "Es wird auf jeden Fall ein Spiel, in dem es auf die Socken geben wird", sagte der Verteidiger von RB Leipzig am Dienstag.

Die Sachsen treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Schwaben an und wollen wieder auf einen Champions-League-Platz klettern. Nach zuvor vier Spielen ohne Sieg gewann Leipzig am Sonntag 2:0 gegen Union Berlin. "Das tut gut und gibt Sicherheit. Trotzdem soll es nur der Anfang gewesen sein. Wir haben in den nächsten Wochen viele wichtige Spiele", sagte Klostermann.

Direkt nach dem Augsburg-Gastspiel empfängt Leipzig Real Madrid in der Champions League. In beiden Spielen dürfte Klostermann in der Innenverteidigung neben Kapitän Willi Orban zum Einsatz kommen. Der 27-Jährige hatte sich im Oktober seinen Stammplatz zurück erkämpft und hofft auf eine Nominierung für die Heim-EM im Sommer. Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es in jüngster Zeit allerdings keinen gegeben.

