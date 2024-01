Kondolenzbuch für Beckenbauer in Kapelle Münchner Residenz

Nach dem Tod von Franz Beckenbauer wird in München ein Kondolenzbuch der bayerischen Staatsregierung ausgelegt.

Am Mittwoch um 11.00 Uhr werde sich zunächst Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) mit Vertretern des FC Bayern München dort eintragen, teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts in München mit.

Ab 12.00 Uhr könne sich die Bevölkerung in der alten Kapelle der Münchner Residenz von Beckenbauer verabschieden und sich dort in das Kondolenzbuch eintragen. Ob es noch weitere Ehrungen für den am Sonntag verstorbenen "Kaiser" in Bayern geben werde, sei noch offen.

(dpa)