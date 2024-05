Kroos über Zukunft: "Noch nichts entschieden"

Der Vertrag von Toni Kroos bei Real Madrid läuft am 30. Juni aus. Die offene Entscheidung über seine Zukunft sieht der Nationalspieler ganz entspannt. Erst einmal setzt er andere Prioritäten.

Toni Kroos will sich in der Endphase der Saison mehr auf die Titelchancen mit Real Madrid sowie der deutschen Nationalmannschaft konzentrieren und weniger über seine Zukunft nachdenken. "Es ist gerade nicht so die Phase. Es ist noch nichts entschieden", sagte der 34 Jahre alte Fußball-Profi nach dem 2:2 (1:0) beim FC Bayern im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse. "Wir haben jetzt ein Champions-League-Halbfinale und hoffentlich noch ein Finale. Gut, die Liga ist fast durch und dann schauen wir mal."

In der spanischen Meisterschaft ist Real der Titel kaum noch zu nehmen. Kroos' Vertrag in Madrid läuft am 30. Juni aus. Wie es danach für ihn weitergeht, ist offen. Ende März hatten mehrere Medien berichtet, eine Verlängerung bis 2025 sei nur eine Formalie. "Natürlich mache ich mir Gedanken, das ist ja keine Frage. Aktuell ist die Entscheidung noch nicht getroffen, aktuell freue ich mich, dass wir in dieser Phase der Saison noch überall dabei sind", sagte der 108-malige Nationalspieler bei Prime Video. Er freue sich auf das mögliche Champions-League-Finale in London und danach auf die Heim-EM mit der Nationalelf.

"Ich freue mich auf viel in den nächsten Wochen", sagte Kroos. Der frühere Bayern-Profi hatte im März nach fast drei Jahren Pause sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben und auch dort starke Leistungen gezeigt. Auf die Frage, ob er im Sommer nach Triumphen in der Champions League und in der spanischen Liga und mit dem Europameistertitel seine Karriere beenden werde, antwortete Kroos schmunzelnd: "Wenn du mir das so unterschreibst, dann muss man auf jeden Fall darüber nachdenken."

