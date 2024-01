Auch RTL und ntv übertragen Beckenbauer-Gedenkfeier

Auch die beiden TV-Sender RTL und ntv werden die Gedenkfeier für die gestorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer am 19.

Januar live übertragen. Demnach wird es am Freitag ab 14.50 Uhr ein RTL Spezial aus der Münchner Allianz Arena geben, teilte RTL am Montag mit. Moderator Florian König mit Günther Jauch an seiner Seite führen durch das Programm. Zuvor hatte auch schon die ARD angekündigt, von der Veranstaltung live zu berichten.

Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Der FC Bayern lädt dazu ein, sich "in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen "Kaiser" zu verabschieden", wie der Club mitteilte.

(dpa)