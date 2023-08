Meister FC Bayern eröffnet 61. Bundesliga-Saison in Bremen

In der Bundesliga rollt wieder der Ball. Der FC Bayern um den neuen Superstar Harry Kane ist in Bremen gefordert.

Der FC Bayern München eröffnet heute als deutscher Meister die 61. Saison der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen. Eine Woche nach dem ernüchternden 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig will Trainer Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft in der Liga einen besseren Auftakt erleben. "Unsere Ziele sind ganz klar. Wir spielen um den Titel, wir wollen Meister werden", sagte Tuchel vor dem Start in seine erste komplette Saison als Bayern-Coach.

Im Blickpunkt stehen wird im Bremer Stadion natürlich Harry Kane. Nach seinem Kurzeinsatz im Supercup soll der über 100 Millionen Euro teure Neuzugang aus England von den Tottenham Hotspur erstmals von Beginn an auflaufen. Die Bayern-Fans hoffen auf die ersten Tore des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft.

Die neutralen Fußball-Anhänger erhoffen sich einen spannenden Titelkampf wie in der vergangenen Spielzeit, als die Bayern ihren elften Meistertitel nacheinander erst am letzten Spieltag im Fernduell mit Borussia Dortmund bejubeln konnten. Tuchel benannte neben den Dortmundern RB Leipzig und Bayer Leverkusen als größte Titelkonkurrenten. "Das sind die offensichtlichen Namen", hatte der 49-Jährige gesagt.

