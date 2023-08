Mitgliederversammlung des FC Bayern beginnt zur Mittagszeit

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München findet in diesem Jahr am Wochenende des 11./12.

November statt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, wird der genaue Termin zeitnah bekannt gegeben. Nach einer Mitgliederumfrage im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des vergangenen Jahres wird es diesmal einige Änderungen geben. So wird die Veranstaltung 2023 den Angaben zufolge erstmals zur Mittagszeit beginnen. Dies soll die An- und Abreise aller Teilnehmenden am selben Tag ermöglichen. 2022 hatte die Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Audi Dome (mittlerweile BMW Park) Mitte Oktober stattgefunden.

(dpa)