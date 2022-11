Nach Rückkehr an Spitze: Bayern will Siegeszug fortsetzen

Nach der Rückkehr an heute seine Siegesserie gegen Werder Bremen fortsetzen.

"Wir sind jetzt auf Platz eins, da wollen wir sein. Wenn wir sechs Punkte holen vor der WM, dann bleiben wir das auch", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Wir haben genug Selbstvertrauen."

Nach der Niederlage von Union Berlin gegen Leverkusen führen die Münchner um den in Topform spielenden Eric Maxim Choupo-Moting die Tabelle mit einem Punkt vor dem SC Freiburg und zwei Zählern vor den Berlinern an. Fehlen werden im letzten Münchner Heimspiel des Jahres Thomas Müller, Matthijs de Ligt, Josip Stanisic und Alphonso Davies. De Ligt könnte am Samstag im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke wieder in den Kader zurückkehren.

