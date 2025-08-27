Nagelsmann erfüllt Dahmens Torwart-«Traum»

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torwart Finn Dahmen zum Start in die WM-Saison mit der erstmaligen Berufung in die DFB-Auswahl für seine konstant guten Leistungen beim FC Augsburg belohnt.

«Für die Nationalmannschaft nominiert zu sein und den Adler auf der Brust zu tragen, ist eine große Ehre. Damit geht für mich ein echter Traum in Erfüllung», äußerte der 27-Jährige in einer FCA-Mitteilung.

Dahmen ist einer von drei Neulingen im 23-köpfigen DFB-Kader für den Start in die WM-Qualifikation mit den Partien am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei und drei Tage später in Köln gegen Nordirland.

Dahmens «interessanter Karriereverlauf»

«Bei Finn ist es so, dass er über mehrere Jahre schon sehr stabil in der Bundesliga spielt und auch einen interessanten Karriereverlauf hat, weil er schon auch Widerstände in Mainz und dann auch zu Beginn in Augsburg überwinden musste», erklärte Nagelsmann bei der Bekanntgabe des DFB-Kaders in Frankfurt am Main.

«Wir wollen ihn mal sehen», sagte der Bundestrainer weiter zu Dahmen. Das Nationalteam trifft sich am kommenden Montag in Herzogenaurach zur Vorbereitung auf die ersten Quali-Spiele.

«Eine tolle Bestätigung»

Nach dem Ausfall von Marc-André ter Stegen wegen einer Rückenoperation wird der Hoffenheimer Oliver Baumann die Nummer eins im Tor sein. Als weiterer Schlussmann steht der Stuttgarter Alexander Nübel im Aufgebot. Dahmen war 2021 mit der deutschen U21-Auswahl Europameister gewesen, er hat damit bereits eine DFB-Vergangenheit.

«Seine Nominierung ist eine tolle Bestätigung für seine Entwicklung beim FC Augsburg. Wir drücken ihm die Daumen für die Zeit im DFB-Team» äußerte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber.