Österreich hofft auf Rückkehr von Bayern-Neuzugang Laimer

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hofft auf einen Einsatz von Bayern-Neuzugang Konrad Laimer in der EM-Qualifikation gegen Schweden am Dienstag (20.45 Uhr).

"Es ist die Frage, wie er den Schmerz toleriert. Heute hat er sich schon ein bisschen besser gefühlt", sagte Teamchef Ralf Rangnick am Samstagabend nach dem 1:1 in Brüssel beim Gruppenfavoriten Belgien. In der Partie hatte die ÖFB-Elf noch auf den angeschlagenen Laimer (Sprunggelenkblessur) verzichten müssen.

Nach den Heimsiegen im März gegen Aserbaidschan und Estland sowie dem Remis in Belgien seien sieben Punkte aus drei Spielen "gut. Aber es ist klar, dass es am Dienstag zum nächsten extrem wichtigen Spiel kommt. Wir brauchen einen Sieg und drei Punkte", sagte der 64 Jahre alte Rangnick.

Der vom FC Bayern München an Manchester United verliehene Marcel Sabitzer wurde nach seiner Knieverletzung gegen die Belgier eingewechselt. "Ich gehe davon aus, dass theoretisch alle zur Verfügung stehen", sagte Rangnick.

(dpa)