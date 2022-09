Pyrotechnik und Pfefferspray beim Unterfranken-Derby

Beim Spiel des 1.

FC Schweinfurt 05 gegen die Würzburger Kickers ist es in Schweinfurt zu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen gekommen. Noch vor Anpfiff des Unterfranken-Derbys am Freitagabend seien Polizisten von Schweinfurt-Fans bedrängt, beleidigt und mit Gegenständen beworfen worden, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte benutzten Pfefferspray, wobei auch ein 13-jähriger Junge in die Pfefferwolke geriet. Schwerer verletzt wurde nach Kenntnisstand der Polizei am Samstagmorgen niemand.

Während des Spiels zündeten Fans beider Mannschaften wiederholt Pyrotechnik. Laut Polizei wurden Fanartikel in Brand gesetzt und mit brennenden Gegenständen nach Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes geworfen. Das Spiel wurde deswegen kurzzeitig unterbrochen. Nach Spielende gab es demnach keine größeren Zwischenfällen mehr.

(dpa)