Regensburg und Bayreuth trennen sich torlos im Testspiel

Der SSV Jahn Regensburg ist im Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth nicht über ein Remis hinausgekommen.

Die Oberpfälzer mussten sich in der Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga am Samstag in Rieden mit 0:0 zufrieden geben. Noch am Vortag hatten die Regensburger gegen den FSV Zwickau mit 6:2 gewonnen.

Für den Jahn steht am Freitag (18.00 Uhr) das nächste Testspiel an. Dann messen sich die Regensburger mit der SpVgg Unterhaching. In der 2. Bundesliga trifft die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic am ersten Spieltag am 16. Juli (13.00 Uhr) zuhause auf den SV Darmstadt.

(dpa)