Salihamidzic selbstbewusst: "Modus Champions-League"

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist trotz zwei siegloser Spiele in der Fußball-Bundesliga mit einem guten Gefühl zum Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand gereist.

"Jetzt schalten wir um auf Modus Champions League. Jetzt geht es von Null los", sagte der 45-Jährige vor dem Abflug nach Mailand am Dienstagabend. Der deutsche Fußball-Rekordmeister eröffnet mit einem Gastspiel bei den Italienerin am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) seine Gruppenphase in der Königsklasse.

"Wir müssen einfach mehr Tore machen", sagte Salihamidzic auf die Frage, was sich nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin verändern müsse. Gleichzeitig warnte der frühere Bayern-Profi: "Wir wissen alle, was das für eine Mannschaft ist. Alles Top-Spieler, viele Nationalspieler."

(dpa)