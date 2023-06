SV Sandhausen holt Trainer Galm vom FC Bayern

Der SV Sandhausen geht die Mission Wiederaufstieg in die 2.

Fußball-Bundesliga mit Danny Galm vom FC Bayern München als neuem Cheftrainer an. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Interimstrainer Gerhard Kleppinger an, wie der Club am Montag mitteilte. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird der neue Chefcoach bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Galm wurde schon vor Wochen mit dem SVS in Verbindung gebracht, denn bereits bei seiner Vorstellung als Sportdirektor hatte Matthias Imhof ihn als "sehr interessanten Trainer" bezeichnet. Kleppinger wird als Co-Trainer weiterhin zum Trainerstab gehören.

Galm betreute bis zum Ende der gerade erst abgelaufenen Saison die U19 des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. "Danny ist ein junger Trainer, der sich als Fußballfachmann beim FC Bayern München einen Namen machen konnte", sagte SVS-Sportdirektor Imhof: "Er besitzt die Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln und passt daher optimal zum Weg, den wir beim SV Sandhausen gehen wollen."

(dpa)