Thomas Müller: "Ruhe in Frieden, Kaiser Franz"

Thomas Müller hat den am Sonntag gestorbenen Franz Beckenbauer gewürdigt.

"Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz", schrieb der Münchner am Montag beim Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. "Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast."

Auch Englands früherer Fußball-Star Gary Lineker kondolierte via X: "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden."

(dpa)