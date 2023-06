Torwart-Talent Schmitt verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern München hat Torhüter-Talent Max Schmitt länger an den Verein gebunden.

Der 17 Jahre alte Fußball-Europameister verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2026. Auf dem Weg zum Titelgewinn der deutschen U17 war er im Mai ein wichtiger Faktor, überzeugte nicht nur beim Finalsieg gegen Frankreich im Elfmeterschießen.

"Max hat seine Qualitäten in der abgelaufenen Saison regelmäßig unter Beweis gestellt und war maßgeblich am Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei der U17-EM beteiligt. Wir sind gespannt auf seine weitere Entwicklung und freuen uns sehr, dass er auch in Zukunft bei unseren Mannschaften im Tor stehen wird", sagt Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, laut Mitteilung vom Wochenende.

Schmitt kam im Sommer 2017 zum FC Bayern und durchlief seitdem alle Jugendteams. In der abgelaufenen Spielzeit stand er 14-Mal für die U17 in der B-Junioren-Bundesliga auf dem Feld. Außerdem wurde Schmitt dreimal in der Sonderspielrunde des DFB eingesetzt.

(dpa)