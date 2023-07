Trotz Srbeny-Tor: Fürth verliert XXL-Test gegen Zürich

Die SpVgg Greuther Fürth hat in der Saisonvorbereitung auf die 2.

Fußball-Bundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach zuvor drei Siegen und einem Remis unterlagen die Franken am Freitag dem Schweizer Erstligisten FC Zürich 2:3 (1:2).

Neuzugang Dennis Srbeny (18. Minute) und Dickson Abiama (78.) erzielten in der XXL-Partie über viermal 30 Minuten die Tore für die Spielvereinigung. Jonathan Okita (41.), Lindrit Kamberi (54.) und Ivan Santini (117.) waren für die Eidgenossen erfolgreich. Da sich beide Teams momentan in Österreich auf die neue Saison vorbereiten, fand das Spiel in Rum bei Innsbruck statt.

Die Fürther absolvieren noch bis zum Sonntag ihr Trainingslager in Bad Häring in Tirol. Die Pflichtspiel-Generalprobe erfolgt für die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger in einem Test am 24. Juli gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Die neue Zweitliga-Saison startet für das Kleeblatt am 30. Juli mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn.

(dpa)