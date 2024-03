Tuchel: Leverkusener Sieg "ein kleiner Stimmungsdämpfer"

Der Last-Minute-Sieg von Bayer Leverkusen war für Verfolger FC Bayern München laut Trainer Thomas Tuchel "ein kleiner Stimmungsdämpfer" vor dem Topspiel der Münchner am Samstagabend gegen Borussia Dortmund.

"Wir kamen rein, da sind gerade die Tore gefallen", sagte Tuchel bei Sky nach der Ankunft in der Allianz Arena. Leverkusen hatte am Nachmittag in der Fußball-Bundesliga durch Tore in der 88. Minute und der Nachspielzeit einen 0:1-Rückstand gegen die TSG 1899 Hoffenheim gedreht.

Die Bayern können den Rückstand mit einem Sieg gegen den BVB deshalb nur auf wieder die zehn Punkte verkürzen, die sie auch vor dem Spieltag weniger hatten. "Das wäre ein schöner Rahmen gewesen für uns und die Zuschauer", sagte Tuchel mit Blick auf die dann spät geplatzte Chance, etwas näher an Leverkusen herankommen zu können.

