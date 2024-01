Tuchel über Schimpftirade im TV: "Auch nicht so schlimm"

Trainer Thomas Tuchel liefert sich beim 3:2 des FC Bayern in Augsburg ein Wortgefecht mit FCA-Sportdirektor Marko Jurendic. Dass seine Aussagen live im TV zu hören sind, nimmt er mit Humor.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine im TV zu hörende Schimpftirade in Richtung der Augsburger Bank mit Humor genommen. "Nicht so gut, aber auch nicht so schlimm", sagte der 50-Jährige im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF angesprochen auf die Szene beim 3:2-Sieg seiner Münchner beim FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga. In der Schlussphase der Partie hatte sich Tuchel mit dem Augsburger Sportdirektor Marinko Jurendic ein Wortgefecht geliefert. Unter anderem sein Ausruf: "Bist du behämmert oder was? Was ist denn los mit dir?" war dabei von den Mikrofonen eingefangen worden.

"Er hatte Zeitspiel reklamiert und nicht gesehen, dass wir einen Verletzten haben, das hat mich geärgert", sagte Tuchel später über die Situation, in der sich Bayern-Torschütze Aleksandar Pavlovic verletzt hatte. "Wir haben nachher kurz gesprochen, alles gut." Auch Jurendic berichtete von der anschließenden Aussprache mit dem Münchner Trainer. "Ich habe nicht gesehen, dass der Spieler verletzt war. Ich habe mich dann auch entschuldigt und der Schiedsrichter hat die Zeit draufgegeben, alles fein", sagte der 46-Jährige.

(dpa)