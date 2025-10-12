WM-Quali: Fanfeiern in München sorgen für Verkehrschaos

Hunderte Fans der albanischen Fußball-Nationalmannschaft haben in München für ein Verkehrschaos gesorgt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff des WM-Qualifikationsspiels gegen Serbien (1:0) seien am Samstagabend etwa 400 Fans aus einem Lokal auf die Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Die Straße habe von Beamten gesperrt werden müssen. Später fuhr ein Autokorso mit etwa 350 Fahrzeugen durch die Landeshauptstadt.

Mit Ende des Spiels seien weitere Straßen gesperrt worden. Fans machten sich demnach zu Fuß auf in Richtung Odeonsplatz, um dort weiterzufeiern. Dabei sei es immer wieder zu Anfeindungen mit dem gegnerischen Lager gekommen. Etwa 50 Anhänger des serbischen Teams feierten in einem Lokal etwas weiter südlich, so die Polizei. Zudem wurden immer wieder Knallgeräusche gehört und die Beamten fanden Munition für eine Gaspistole.

Eine Festnahme

Ebenfalls berichtet die Polizei, dass es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Beamten gekommen sei. Ein Fan sei wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgenommen worden. Zudem seien zahlreiche Platzverweise ausgesprochen worden.

Auch bei dem Autokorso ahndete die Polizei etliche Verstöße: Fahrzeuge seien teilweise über rote Ampeln oder zu schnell gefahren, hieß es von den Beamten.