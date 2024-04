Würzburger Kickers vorzeitig Regionalliga-Meister

Die Würzburger Kickers sind Regionalliga-Meister. Glückt ein Coup wie in der Vergangenheit?

Die Würzburger Kickers sind vorzeitig Meister der Regionalliga Bayern. Trotz der 0:1-Niederlage am 31. Spieltag bei der U23 des 1. FC Nürnberg ist für das Team von Trainer Marco Wildersinn der Titelgewinn und damit auch der Einzug in den DFB-Pokal vorzeitig perfekt, da der einzige verbliebene Verfolger DJK Vilzing gegen den FC Eintracht Bamberg ebenfalls 0:1 verlor.

Für die Unterfranken ist es die zweite Meisterschaft in der Regionalliga Bayern nach 2015. Damals gelang nicht nur über die Aufstiegsspiele der Sprung in die 3. Liga, sondern anschließend sogar der direkte Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

"Auch wenn das Spiel in Nürnberg die Stimmung etwas trübt, so ist die zweite Saisonniederlage am Ende allenfalls eine Randnotiz. Herzlichen Glückwunsch an die Kickers um ihren Trainer Marco Wildersinn, Sportdirektor Sebastian Neumann sowie Präsident Michael Grieger zu einer herausragenden Saison mit einem beeindruckenden sportlichen Resultat und dem vollauf verdienten Titelgewinn", sagte Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, am Samstag. "Diese Souveränität ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis harter Arbeit und eines enormen Rückhalts in der Region."

(dpa)