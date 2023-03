Vier Tage vor BVB-Gipfel: Musiala mit individueller Einheit

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat vor dem Bundesliga-Gipfel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund weitere Schritte zum Comeback gemacht.

Der 20-Jährige trainierte am Dienstag bei der ersten Einheit des Mini-Kaders unter Neu-Trainer Thomas Tuchel individuell auf einem Nebenplatz. Der Offensivspieler hinterließ dabei einen guten Eindruck. Möglicherweise könnte er schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim deutschen Klassiker gegen den BVB wieder auflaufen. Dortmund führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern an.

Während Eric Maxim Choupo-Moting (34) nach Rückenproblemen bereits mit der Mannschaft trainierte, muss sich Musiala bis dahin noch gedulden. Noch länger wird das beim Franzosen Lucas Hernández (27) nach einem Kreuzbandriss dauern. Der Innenverteidiger absolvierte am Dienstag ebenfalls eine weitere Laufeinheit. Hernández hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im Spiel gegen Australien (4:1) am 22. November die schwere Knieverletzung zugezogen. Diese Saison ist für ihn gelaufen.

(dpa)