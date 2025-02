Bei einem Unfall in Würzburg ist ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Mann am Donnerstagabend auf einem Parkplatz von einem Auto angefahren. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht starb. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt.

