Alle Infos zur Demonstration gegen den G7-Gipfel in München

Am Tag vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau soll eine Großdemo für Aufmerksamkeit sorgen. Alle Infos zur geplanten G7-Demo am 25. Juni in München.

Beim G7-Gipfel am 26. und 28. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer im oberbayerischen Schloss Elmau, um sich über globale und politische Themen auszutauschen. Die Staats- und Regierungschefs konferieren dabei abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Umso lautstärker will am Tag vor dem Gipfel ein Großdemo auf sich aufmerksam machen: 15 Organisationen demonstrieren am 25. Juni 2022 in München für einen besseren Klima- und Artenschutz und gegen Hunger und Armut.

G7-Demo in München: Was ist geplant?

Am 25. Juni wollen die Teilnehmer auf der Theresienwiese in München aufmarschieren, der Auftakt ist für 12 Uhr anberaumt. Weitere Informationen, wie die Demoroute und das Bühnenprogramm, wollen die Demo-Organisatoren demnächst auf ihrer Website veröffentlichen. Dennoch sind sie sich jetzt schon sicher: Zur Großdemonstration auf der Theresienwiese würden viele tausend Menschen aus Deutschland und Europa erwartet, hieß es.

G7-Demo in München: Wer organisiert die Demonstration?

Die Demo wird von einem Trägerkreis aus 15 zivilgesellschaftlichen Organisationen organisiert und unterstützt:

Aktion gegen den Hunger

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

(AbL) Attac

Brot für die Welt

Bund für Umwelt- und Naturschutz ( BUND )

) Campact!

Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebühren (IGN)

Greenpeace

Misereor

Naturschutzbund Deutschland ( NABU )

( ) Naturfreunde Deutschlands

Oxfam Deutschland

Welthungerhilfe

WWF Deutschland

Weitere Organisationen zählen zum Unterstützerkreis der Demo. Zur Großdemonstration auf der Theresienwiese würden viele tausend Menschen aus Deutschland und Europa erwartet, hieß es.

G7-Demo in München: Ziele und Forderungen

Auf der Website der Demonstration heißt es: „Wir fordern die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten auf, Konsequenzen aus dem russischen Krieg gegen die Ukraine zu ziehen und die Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle zu beenden.“ Im Aufruf zur Demonstration fordern sie unter anderem:

Eine aktive Friedenspolitik

Investitionen für eine sozial-ökologische Transformation und einen leistungsfähigen Sozialstaat.

Ausbau der humanitären Hilfe

Ein nachhaltigeres Wirtschaftssystem

Eine bessere Infrastruktur für Bus, Bahn und Fahrrad

Ein weltweit verbindliches Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt

Einen entschiedeneren Kampf gegen Hunger und Armut

„Wir leben im letzten Jahrzehnt, in dem wir die schlimmsten Folgen dieser Katastrophen noch abwenden können“, ließen die Organisatoren der Münchner Demo verlauten. Der Ausstieg aus den fossilen Energien sei zudem ein „entscheidender Schritt für den Frieden“, hieß es im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine.

Bereits 2015 G7-Demo in München

Der letzte G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft hat 2015 ebenfalls auf Schloss Elmau stattgefunden. Und auch damals gab es eine Demo in München. Die G7-Demo am 4. Juni 2015 war laut Angaben der Veranstalter mit 40.000 Teilnehmern die größte Demonstration in München seit 20 Jahren. Damals stand das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen USA und EU im Zentrum des Protests.

G7-Demo in München: Beeinträchtigungen und Sicherheit

Ein großes Aufgebot der Polizei München wird die G7-Demonstration begleiten. Rund um den Versammlungsort kann es zudem zu Verkehrsbehinderungen und sonstigen Beeinträchtigungen kommen. Sollten davon auch der öffentliche Nahverkehr betroffen sein, wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) tagesaktuell informieren. München liegt etwa 100 Kilometer von Schloss Elmau entfernt. Auch am Ort des G7-Treffens selbst erwartet die Polizei Proteste und Demonstrationen.