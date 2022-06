Kleine Demo von G7-Kritikern in Schlossnähe beendet

Unter starkem Polizeischutz ist die kleine Demonstration von rund 50 Kritikern des G7-Gipfels in Sichtweite von Schloss Elmau beendet worden.

Nach mehreren Redebeiträgen von Aktivisten hatten sich einige Demonstranten vor die Busse gesetzt, wie dpa-Reporter vor Ort beobachteten. Mindestens eine Frau wurde von den Beamten weggetragen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vor Ort waren die meisten Aktivisten friedlich zurück in die Busse gestiegen.

Zuvor hatten drei Busse die Aktivisten und rund zwei Dutzend Journalisten an den Sperrzaun rund 500 Meter vom Schloss entfernt gefahren. Zu Fuß durften die Demonstranten aus Sicherheitserwägungen der Polizei heraus in den streng abgeschirmten Bereich nicht laufen.

Das Bündnis "Stop G7 Elmau" kritisierte in den vergangenen Tagen mehrfach die Entscheidung der Behörden, die Aktivisten nicht näher an Schloss Elmau heranzulassen und ausschließlich mit Bussen zu transportieren. Sie klagten sich zudem durch die Instanzen bis zum Bundesverfassungsgericht - das am Montag die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigte, die Demonstranten nicht 200 Meter näher ans Tagungshotel heranzulassen.

(dpa)