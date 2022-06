G7-Gipfel

vor 58 Min.

Vor G7-Gipfel: Scholz in Elmau eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Samstagabend am Schloss Elmau in den bayerischen Alpen eingetroffen, wo er in den nächsten drei Tagen Gastgeber des G7-Gipfels ist.

Themen folgen