Bühne und Orchestergraben nach Feueralarm geflutet

Ein Feueralarm hat die Premiere der Operette «Waldmeister» am Münchner Gärtnerplatztheater durcheinander gewirbelt. Wie das Theater mitteilte, ging der Alarm am Donnerstagabend nach der Pause los und löste die «Sprühflut-Löschanlage» aus. Der Orchestergraben und Teile der Bühne wurden geflutet.

«Eine Fortsetzung der Vorstellung schien unmöglich»

Die Vorstellung der Johann-Strauss-Operette musste darum für 45 Minuten unterbrochen werden. In dieser Zeit gelang es rund 30 Feuerwehrleuten sowie Theatermitarbeitern, den Schaden einzudämmen und die überfluteten Bereiche trockenzulegen. «Eine Fortsetzung der Vorstellung schien unmöglich», hieß es in der Mitteilung des Theaters. Weil alle zusammenarbeiteten, habe die Premiere dann aber doch zu Ende gespielt werden können - «schwungvoll und ohne merkliche Abstriche», wie es vonseiten des Theaters hieß. «Das Publikum, das fast geschlossen bis zum Ende der Vorstellung blieb, danke mit Standing Ovations.»

Was löste den Feueralarm aus?

Grund für den Feueralarm war nach Theaterangaben das Missgeschick einer Sängerin. Sie war beim eiligen Umziehen in einem beengten Bereich hinter der Bühne mit dem Ellenbogen an den entsprechenden Knopf geraten. Das Theater prüft jetzt, was dabei möglicherweise kaputtgegangen ist. Beispielsweise könnten Bühnenbilder betroffen sein. Ganz große Schäden werden nach ersten Einschätzungen aber nicht befürchtet.