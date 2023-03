Was wird aus der Kaufhof-Immobilie? Ingolstadt hat eine Idee

Plus Wieder schließt Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen und entlässt Mitarbeiter. Ingolstadt hat das Drama hinter sich – und vielleicht bald einen Nutzer für die Immobilie.

Am 9. Oktober 1952 war Ingolstadt Teil des Wirtschaftswunderlands Deutschland geworden. Das Symbol dafür war vielleicht nicht schön, dafür aber zweckmäßig. Es war ein an 92 Tagen hochgezogener Klotz, der im Zentrum stand, an der Fassade ein Schild: Merkur. Es war fortan das größte Kaufhaus der Stadt. Hunderte von Menschen strömten am Eröffnungstag in den Merkur, wollten konsumieren, worauf sie in den Kriegs- und Nachkriegsjahren hatten verzichten müssen. Und der Merkur bot ihnen die Chance. Hier gab es alles: von der Winterjacke bis zum Kochtopf, vom Waschlappen bis zum Kinderspielzeug. Der Traum vom Warenhaus – in Ingolstadt war er wahr geworden. Und sollte 68 Jahre lang dauern.

Dann, 2020, wurde das Kaufhaus, inzwischen umgebaut und an der weißen Fassade mit Giebelchen aufgehübscht, zugesperrt. Für immer. Merkur hatte es da längst nicht mehr geheißen, sondern Galeria Kaufhof. An die 60 Menschen verloren mitten in der Corona-Pandemie ihren Job, in der Fußgängerzone stand ein riesiger Laden leer, immerhin zehn Prozent der innerstädtischen Einzelhandelsfläche. Die Angst ging um in Ingolstadt. Die Angst, dass das Kaufhof-Aus der Innenstadt den Todesstoß versetzen könnte. Nicht zuletzt, weil nebendran mit der ehemaligen C&A-Filiale ein weiteres großes Gebäude leer stand. Von einem „Supergau“ sprach damals der Innenstadt-Verein IN-City, von einem „schwarzen Freitag“ Oberbürgermeister Christian Scharpf.

47 Galeria-Kaufhäuser sollen geschlossen werden, auch das in Kempten

Worte, wie sie so oder ähnlich auch in den vergangenen Tagen quer durch die Republik zu hören waren. Schon wieder, muss man hinzufügen. Denn es gab ja schon einmal den Versuch, den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof mit der Schließung von rund 40 Filialen, dem Abbau von etwa 4000 Stellen und mehreren hundert Millionen Euro aus dem Steuerzahler-Topf aus der Schieflage zu befreien. Nur ist der gescheitert, eben 2020.

Jetzt beginnt das Drama von Neuem. Wieder sind tausende Arbeitsplätze in Gefahr, wieder will Konzerneigner René Benko über ein Schutzschirmverfahren einen Schuldenschnitt erreichen, wieder will er sich eines Teils seiner Filialen entledigen. 82 sollen bleiben, 47 geschlossen werden – darunter wie berichtet auch das Haus in Kempten. Was im Allgäu also bis Ende Januar 2024 droht, hat Ingolstadt schon hinter sich. Was aber tun mit einer solchen Immobilie? Und was ist eigentlich aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden, die damals ihre Stelle verloren haben?

Stadttheater interessiert sich für das leerstehende Kaufhaus

In der Fußgängerzone der 142.000-Einwohner-Stadt im Norden Oberbayerns steht das so gar nicht Kaufhof-typische Gebäude noch immer leer. Aber inzwischen gibt es die Hoffnung, dass sich das ändern könnte. Wo einst Schuhe und Thermoskannen über den Ladentisch gingen, könnten – so verrückt das klingt – bald Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne stehen. Der Kaufhof könnte zu einer Spielstätte des Ingolstädter Stadttheaters werden. Sollte es so weit kommen, würden zwei für viele Ingolstädter schmerzbehaftete Geschichten ein Happy End erfahren: die Schließung des Kaufhofs und das Aus für die geplanten Kammerspiele an der Donau.

Im Sommer 2020 hatten sie noch alles versucht. Oberbürgermeister Christian Scharpf schrieb an die Konzernspitze, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten vor der Kaufhof-Filiale protestiert, der Betriebsratsvorsitzende übergab Scharpf einen dicken Ordner mit 4000 Unterschriften von Menschen, die sich für den Erhalt des Kaufhauses einsetzten. Das half alles nicht, im Oktober war Schluss. „Wie so viele Ingolstädterinnen und Ingolstädter kann ich mir eine Fußgängerzone ohne ein großes Kaufhaus (früher ‚Merkur‘, heute ‚Kaufhof‘) schwer vorstellen“, hatte Scharpf im Sommer geschrieben. Jetzt war dieses Szenario Realität geworden.

Die meisten Galeria-Mitarbeiter in Ingolstadt haben einen neuen Job gefunden

Zumindest für die Mitarbeitenden aber ging es weiter. Es gab eine Auffanggesellschaft, viele hätten inzwischen wieder einen Job gefunden, sagt Reinhardt Semmler, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi in Ingolstadt. Ihm sei niemand bekannt, der noch auf der Suche ist. Vor allem bei Supermärkten und in Baumärkten seien die ehemaligen Kaufhof-Mitarbeitenden untergekommen, die suchten auch während der Pandemie händeringend Personal. Hinzu kommt: Ingolstadt ist eine Boomregion, die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 2,7 Prozent.

Alle Proteste gegen die Schließung von Kaufhof in der Ingolstädter Fußgängerzone halfen 2020 nicht.

Das Gebäude aber hat noch immer keinen neuen Nutzer. Es gab kurzzeitig Ideen, dort eine Außenstelle des Ingolstadt Village, eines Outlets vor den Toren der Stadt, einzurichten, oder eine Ikea-Filiale. Geworden ist aus beidem nichts. Dann war da noch die Überlegung, Kaufhof- und C&A-Gebäude zusammen zu entwickeln. Unter anderem von einer Markthalle war die Rede. Doch bald nach dem Kaufhof-Aus war der C&A-Leerstand Geschichte. Ein Investor kaufte das Gebäude, inzwischen befinden sich dort mehrere Läden. Für Georg Rosenfeld, den Ingolstädter Wirtschaftsreferenten, ist das ein Zeichen, dass die Schließung des Kaufhofs keinen Domino-Effekt ausgelöst habe. Dass sie „die ganze Innenstadt runtergezogen hat, das ist nicht der Fall“.

Stadttheater zieht ins Kaufhaus: Grund ist ein Bürgerentscheid

Dass aus dem Kaufhof überhaupt einmal ein Theater werden könnte, hat mit dem 24. Juli 2022 zu tun. An diesem Tag kassierte die Stadtspitze bei einem Bürgerentscheid eine herbe Niederlage. Dem vorausgegangen waren jahrelange Diskussionen um den Neubau eines Theaters. Das Stadttheater muss dringend saniert werden und außerdem ist eine Außenspielstätte, das „Kleine Haus“, äußerst marode. Der Stadtrat entschied sich deshalb dafür, direkt neben dem Stadttheater in Donaunähe einen Neubau, die Kammerspiele, zu errichten. Die sollten für die Zeit der Theatersanierung als Ausweichspielstätte dienen und anschließend dauerhaft als neues „Kleines Haus“ bespielt werden. Letzten Schätzungen zufolge sollten sie 45 Millionen Euro kosten.

Doch beim Bürgerentscheid kippte eine Mehrheit die Entscheidung. Die Gegner befürchteten, dass die Kosten davongaloppieren könnten, zudem hätten Bäume und Parkplätze geopfert werden müssen. Die Stadt musste auf die Suche nach einem neuen Ort für das „Kleine Haus“ gehen. Am Ende blieben drei Vorschläge übrig. Darunter befindet sich eben auch die leer stehende Kaufhof-Filiale. Die Idee klingt für viele verlockend: Es gäbe nicht nur einen Leerstand weniger, die Theaterbesucherinnen und -besucher könnten der darbenden Innenstadt auch wieder zu mehr Leben verhelfen, so die Hoffnung.

Galeria-Karstadt-Kaufhof freute sich in Augsburg über einen Glücksfall

Es ist ja nicht so, dass die Wiederbelebung einer ehemaligen Karstadt- oder Kaufhof-Filiale per se zum Scheitern verurteilt ist. Es gibt auch Positivbeispiele, in Augsburg etwa. Dort schloss 2015 die damalige Galeria-Kaufhof-Filiale mit einer Verkaufsfläche von rund 9000 Quadratmetern – übrigens in Wurfweite zum Karstadt-Haus, das es heute noch gibt. Das regionale Unternehmen Schuh Schmid, ein Spezialist für Schuhe und Bekleidung, übernahm nur wenige Monate später fast die gesamte Fläche – ein Glücksfall für die Einkaufsstadt Augsburg, die auch nicht gerade auf Rosen gebettet ist.

Oder: Die Aachener Modegruppe hat gerade erst verlauten lassen, Interesse an bundesweit bis zu 25 der jetzt vor der Schließung stehenden Häuser zu haben. Sie versprach, man werde „allen Mitarbeitern der betroffenen Filialen ein Angebot machen, für uns zu arbeiten“. Und was Letzteres betrifft, ist auch das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) optimistisch. Die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof, denen die Entlassung droht, hätten bessere Chancen auf neue Jobs als Betroffene früherer Massenentlassungen, sagen dort die Experten – Stichwort Fachkräftemangel.

Die Galeria-Filiale in Kempten soll Anfang 2024 schließen.

Das sollte auch den Beschäftigten in Kempten Mut machen, wenngleich der Schock über die Nachricht, dass ihre Filiale neben der Residenz dichtgemacht wird, in der Stadt noch immer tief sitzt. Neben der Frage, wie es für die gut 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergehen soll, rätselt man auch hier über die Weiternutzung der Immobilie. Die ist auch schon in die Jahre gekommen, die Fassade ist geschützt, Eigentümer des Hauses ist die Immobiliengesellschaft Lapithus mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg. Sie müsse nun „schnellstmöglich ein Konzept für eine Nachnutzung“ vorlegen, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Zugleich bekundet ein Unternehmer aus dem Oberallgäu Interesse. Marc Wenz, der im Allgäu und am Bodensee bereits mehrere Sport-Outlet-Center betreibt, könnte sich an dem Standort eine „Sportsworld Kempten“ vorstellen – mit Sportfachhandel, Fitnessstudio, Indoor Soccer und Sportbar.

Immobilie in Ingolstadt gehört einer Gesellschaft des Milliardärs Benko

Ob in Ingolstadt die Idee vom Theater im ehemaligen Warenhaus tatsächlich Wirklichkeit wird, hängt vor allen Dingen an zwei Faktoren. Zum einen muss der Stadtrat sein grundsätzliches Okay geben. Und zum anderen gehört der Stadt das Gebäude mit seinen rund 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche überhaupt nicht. Eigentümer ist das österreichische Immobilien- und Handelsunternehmen Signa Holding und das wiederum gehört dem Galeria-Eigentümer, dem Milliardär Benko. Eine Anfrage dort zu möglichen Plänen für das Kaufhof-Areal bleibt unbeantwortet. Doch Wirtschaftsreferent Rosenfeld sagt: „Wir sind in engem Austausch.“

So hat die Holding bereits auf eigene Kosten eine Konzeptstudie anfertigen lassen. Das Ergebnis: An dieser Stelle wäre ein Theaterbau grundsätzlich möglich. Vor allem eine Mischung aus Neubau und bestehendem Gebäude biete großes Potenzial, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Neben dem Theater sind in der Studie auch kleinere Geschäfte, Wohnungen, Büros oder Gastronomie vorgesehen.

Fußgängerzone in Ingolstadt wird sich verändern

Es war von vornherein unwahrscheinlich, dass noch mal ein einziger großer Händler in die Kaufhof-Filiale einziehen würde wie eben in Augsburg. „Innenstädte verändern sich, darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Stadtoberhaupt Scharpf. Das Konzept der Fußgängerzone aus den 70er Jahren habe schon vor dem Kaufhof-Aus nicht mehr funktioniert. Ein runder Tisch soll seit 2020 in Ingolstadt ausloten, wie die Innenstadt wieder zum Anziehungspunkt werden könnte. Er soll „neue, unkonventionelle Ideen entwickeln“.

Unkonventionell wäre ein Theater im Kaufhof allemal. Noch aber sind viele Details ungeklärt. Die zur Statik und zur Bausubstanz beispielsweise, vor allen Dingen aber auch die zu einem möglichen Kaufpreis. Denn in Verhandlungen mit dem Eigentümer kann die Stadt erst gehen, wenn der Stadtrat „Ja“ dazu sagt.