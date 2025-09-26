Überraschender Plan für Galeria-Kaufhof in Kempten: Wohnen hier bald Senioren?

1971 als Horten-Kaufhaus in Kempten eröffnet, dann bis 2024 unter den Farben von Galeria-Kaufhof – jetzt gibt es völlig andere Pläne für das ehemalige Einkaufszentrum. Der Bauausschuss hat über eine Voranfrage beraten, wonach ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen plant, in größerem Stil Seniorenwohnungen einzubauen. Die Nutzungsänderung stieß bei den Stadträten auf ungeteilte Zustimmung.

