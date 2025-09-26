Icon Menü
Galeria-Kaufhaus in Kempten: Überraschender Plan - wohnen hier bald Senioren?

Ehemaliges Kaufhaus in Kempten

Überraschender Plan für Galeria-Kaufhof in Kempten: Wohnen hier bald Senioren?

Ein Investor plant Seniorenwohnungen im früheren Galeria-Gebäude in Kempten. Kann das wirklich klappen?
Von Jochen Sentner
    • |
    • |
    • |
    Das ehemalige Kaufhaus von Galeria-Kaufhof prägt die nördliche Innenstadt. Jetzt gibt es Pläne für eine künftige Nutzung der Immobilie.
    Das ehemalige Kaufhaus von Galeria-Kaufhof prägt die nördliche Innenstadt. Jetzt gibt es Pläne für eine künftige Nutzung der Immobilie. Foto: Ralf Lienert

    1971 als Horten-Kaufhaus in Kempten eröffnet, dann bis 2024 unter den Farben von Galeria-Kaufhof – jetzt gibt es völlig andere Pläne für das ehemalige Einkaufszentrum. Der Bauausschuss hat über eine Voranfrage beraten, wonach ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen plant, in größerem Stil Seniorenwohnungen einzubauen. Die Nutzungsänderung stieß bei den Stadträten auf ungeteilte Zustimmung.

