Massenschlägerei während Fußballspiel bei München – Elf Personen angezeigt

Auf einem Fußballplatz im Garchinger Stadtteil Hochbrück kam es am Sonntag, 21. September, zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 14 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und informierte diese, dass auf dem Platz eine größere Schlägerei stattfindet.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt. Als sie dort ankamen, war die Schlägerei bereits beendet, die Stimmung jedoch weiterhin aufgeheizt, wie die Polizei mitteilte. Sie trafen vor Ort auf 30 Personen.

Massenschlägerei nach umstrittener Schiedsrichterentscheidung

Wie die Polizei mitteilte, sei es nach einer Schiedsrichterentscheidung zu ersten körperlichen Auseinandersetzungen und verbalen Beleidigungen zwischen Spielern auf dem Spielfeld gekommen. Auch Zuschauer und Ordner seien im Verlauf an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen.

Die Polizei identifizierte alle Personen; elf von ihnen wurden wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.