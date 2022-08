Bergsteiger nahe Mittenwald tödlich verunglückt

Ein Mann ist bei einem Kletterausflug nahe Mittenwald ums Leben gekommen.

Der 39-Jährige wurde von anderen Kletterern am Sonntag leblos aufgefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann aus dem Raum München soll nach Angaben der alpinen Einsatzgruppe bereits am Samstag allein bei einer Klettertour auf den Viererspitz (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) abgestürzt sein. (dpa)