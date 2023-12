Drei Bahnmitarbeiter nach Garmischer Zugunglück angeklagt

Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen ist Anklage gegen drei Bahnmitarbeite erhoben worden. Die Ermittler werfen ihnen fahrlässige Tötung vor.

Bei einem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen kamen im Sommer 2022 fünf Menschen ums Leben. Nun wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Anklage gegen drei Bahnmitarbeiter erhoben. Die Ermittler werfen ihnen unter anderem fahrlässige Tötung vor.

Am 3. Juni 2022 war ein Regionalzug aus den Schienen gesprungen. Waggongs kippten um und fielen eine steile Böschung hinunter. Fünf Menschen starben, 78 wurden verletzt, 16 von ihnen schwer. Die Hauptursache des Unglücks waren laut einem Expertengutachten höchstwahrscheinlich defekte Betonschwellen. Zu diesem Ergebnis kommt der Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Die am Unglücksort verlegten Spannbetonschwellen hätten Schäden aufgewiesen, die dazu geführt hätten, dass die sogenannten Schienenauflager als Bindeglieder zwischen Schiene und Beton wegbrachen. "Das ist das, was derzeit gesichert ist", sagte ein BEU-Sprecher am Donnerstag.

