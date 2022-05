Unwetter bei Garmisch: Wassermassen fluten Tunnel mit Autos komplett

In Oberbayern hat am Donnerstagabend ein schweres Unwetter gewütet. Bei Saulgrub ist ein Tunnel an der B23 mit Wasser vollgelaufen.

Wegen eines Unwetters ist ein Tunnel bei Saulgrub im Landkreis Garmisch-Partenkirchen am späten Donnerstagabend komplett mit Wasser zugelaufen. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Freitag sagte. Bevor der Tunnel an der Bundesstraße 23 mit Wasser zulief, konnten die Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Hochwasser im Kreis Garmisch-Partenkirchen: Tunnel an der B23 läuft mit Wasser voll

Die Sturzfluten verschlagen ein Feuerwehrfahrzeug sowie drei weitere Fahrzeuge. Das Wasser stand auf der B23 Ortsumfahrung Saulgrub rund 5 Meter hoch. Taucher suchten das überflutete Gebiet nach Menschen ab. Die Einsatzkräfte des untergegangenen Feuerwehrautos waren unterkühlt und wurden mit einem Schock abtransportiert.

Mehrere Autos standen in dem mit Wasser gefüllten Tunnel. Bereits in der Nacht hatten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen, hätten das aber wegen der Dunkelheit nicht geschafft.

Die Feuerwehr versuchte, das Wasser abzupumpen. Wenn dies nicht gelänge, müssten bei Tageslicht Taucher in den Tunnel, um zu prüfen, wie viele Autos sich dort befinden. Zudem liefen in Murnau 10 bis 15 Keller voll mit Wasser.

Unwetter in Oberbayern: Überflutung in Altenau, Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub

Der Niederschlag war so extrem, dass in den Ortschaften Altenau, Saulgrub, Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub die Feuerwehren die Einsatzmasse nicht mehr bewältigen konnten.

In Bad Bayersoien kam es zu einer schweren Flut, die vieles mit sich riss. Das braune, schlammige Wasser bahnte sich den Weg durch Wohnungen, in Garagen, Keller und Tiefgaragen. Gärten wurden mit Schlamm bedeckt. 6 Feuerwehen und rund 200 Einsatzkräfte waren allein in Bad Bayersoien im Einsatz. Straßen wurde innerorts zu reißenden Flüssen. Das Ausmaß wird wohl erst bei Tageslicht sichtbar. (AZ/dpa)