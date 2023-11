Mann sticht auf offener Straße auf 52-Jährigen ein

Ein 25-Jähriger soll am Donnerstagmorgen in Garmisch-Partenkirchen auf einen 52-Jährigen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Er musste notoperiert werden.

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein: In Garmisch-Partenkirchen stach ein 25-Jähriger mit einem Messer auf einen 52-Jährigen ein. Wenig später waren Beamte vor Ort und konnten den Verdächtigen festnehmen. Wie die Polizei berichtet, leistete der Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten. Der 52-jährige Oberstdorfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt – er hatte Stich- und Schnittwunden erlitten und musste in einer Klinik notoperiert werden.

Nun ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gegen den 25-Jährigen, der in Garmisch-Partenkirchen wohnt, wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Er soll vermutlich am Freitag dem dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden, der über Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags entscheiden soll. Weshalb er auf den 52-Jährigen einstach, ist bislang unklar.