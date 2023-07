Jugendlicher verbringt Nacht in den Bergen: Suchhubschrauber

In Oberbayern hat ein 16-Jähriger eine größere Suchaktion ausgelöst, weil er eine Nacht in den Bergen verbracht hat.

Wie die Polizei mitteilte, hatte die Familie ihn in Garmisch-Partenkirchen am späten Montagabend als vermisst gemeldet. Wohin der 16-Jährige wandern wollte, wusste den Angaben zufolge niemand genau.

Polizei und Bergwacht hätten unter anderem mit einem Hubschrauber in der Nacht auf Dienstag mehrere Gipfel in der Region nach dem 16-Jährigen abgesucht - ohne Erfolg.

In den frühen Morgenstunden habe man die Suche wegen schlechten Wetters abgebrochen. Am Dienstagmorgen sei der 16-Jährige dann wohlauf und eigenständig nach Hause gekommen. Er habe die Nacht vermutlich in einer Hütte verbracht.

(dpa)