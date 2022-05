Toter Mann nach Unwetter in versunkenem Auto entdeckt

Ein Unwetter hat im Kreis Garmisch-Partenkirchen für Verwüstung gesorgt. Ein Tunnel, in dem sich noch Autos befanden, wurde geflutet. Nicht alle Personen konnten gerettet werden.

Ein überfluteter Tunnel, versunkene Autos, Hagel- und Schlammmassen in Vorgärten sowie vollgelaufene Keller und Wohnungen. Das ist die verheerende Bilanz eines Unwetters, das am Donnerstagabend unter anderem über den Landkreis Garmisch-Partenkirchen hinwegzog. Die Aufräumarbeiten laufen. In einem Transporter, der sich noch im Tunnel befand, wurde nun eine leblose Person gefunden.

Am härtesten hat es wohl Saulgrub und die nähere Umgebung getroffen. Dort hat es innerhalb von sechs Stunden 75 bis 82 Liter pro Quadratmeter geregnet, erklärt Martin Schwienbacher, Wetterberater beim Deutschen Wetterdienst. Das Unwetter sei "ziemlich kleinräumig gewesen", denn im rund zwei Kilometer entfernten Bad Kohlgrub habe es im gleichen Zeitraum nur zwölf Liter pro Quadratmeter geregnet: "Für solche Gewitterzellen ist das nicht ungewöhnlich."

Die Feuerwehren konnten die Wassermassen nicht mehr bewältigen

Dominik Bartl war am Donnerstagabend als freier Fotograf bei dem Unwetter vor Ort: "Ich habe schon gesehen, dass ein Gewitter aufzieht, es war ein Lichterspektakel am Himmel. Aber dass das so ausartet und zu einer solchen Verwüstung führt, hätte ich nicht gedacht." In Bad Kohlgrub seien "Hagelmassen" auf den Straßen gelegen, sodass die Autos zu Rutschen anfingen. Auch in Saulgrub sei "alles weiß" gewesen.

In Bad Bayersoien habe es nach Augenzeugenberichten von Bartl 30 bis 40 Zentimeter Kies angeschwemmt, sodass einige Straßen nicht mehr befahrbar sind. Außerdem haben die Wassermassen dort so ins Tal gedrückt, dass ein kleiner Bach komplett über die Ufer getreten sei und das Wasser nicht nur Keller und Garagen geflutet habe, sondern auch in Wohnungen eingedrungen sei: "In dieser Dimension habe ich ein Unwetter schon lange nicht mehr erlebt."

Der Niederschlag war so extrem, dass in den Ortschaften Altenau, Saulgrub, Bad Bayersoien und Bad Kohlgrub die Feuerwehren die Einsatzmasse nicht mehr bewältigen konnten. Sechs Feuerwehren und rund 200 Einsatzkräfte waren allein in Bad Bayersoien im Einsatz. Straßen wurden innerorts zu reißenden Flüssen.

Lesen Sie dazu auch

Wassermassen überfluteten einen Tunnel an der B23 bei Bad Saulgrub. Feuerwehr und Wasserwacht waren am Donnerstagabend mit Booten und Tauchern im Einsatz. Foto: Dominik Bartl

Die Einsatzkräfte fanden einen toten Mann im überfluteten Tunnel bei Saulgrub

Wirklich dramatisch wurde es allerdings in einem Tunnel an der B23. Innerhalb von kurzer Zeit stand dort das Wasser etwa sechs Meter hoch. Das Problem: Im Tunnel befanden sich mehrere Autos, eine Frau drohte zu ertrinken. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Fahrerin bereits auf ihrem Autodach. Trotz der Höhe sei sie rund 40 Zentimeter tief im Wasser gestanden, berichtet Bartl. Die Feuerwehr habe eine Brücke errichtet und die Frau in Sicherheit gebracht.

Neben den drei versunkenen Pkw, fiel auch ein Feuerwehrauto dem Hochwasser zum Opfer. Die Einsatzkräfte waren unterkühlt und hatten einen Schock, konnten aber gerettet werden. Bereits Donnerstagnacht hatten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen, hätten es aber wegen der Dunkelheit nicht geschafft.

Video: dpa

Seit Freitagmorgen wird der überflutete Tunnel ausgepumpt. Zwei Fahrzeuge konnten bereits geborgen werden. Am tiefsten Punkt des Tunnels sei um die Mittagszeit das Dach eines Transporters aufgetaucht, sagt Georg Sporer, erster Kommandant der Feuerwehr Saulgrub. Seit dem Nachmittag ist klar, dass sich darin eine tote Person befindet, wie die Polizei bestätigt.

Ein Polizeisprecher ging nach ersten Ermittlungen davon aus, dass eine Ampel vor der Senke wahrscheinlich auf Rot gestanden hatte, der Fahrer des Kleinlasters aber trotzdem weiterfuhr. Offenbar bat er noch per Handy um Hilfe: Die Polizei in Polen erhielt einen Notruf eines Mannes, der schilderte, er habe nach starkem Regen Probleme. Die Beamten gehen davon aus, dass dieser Notruf von dem Mann aus dem Kleinlaster stammt. Seine Leiche wurde am Freitagnachmittag von Mitgliedern der Wasserwacht mithilfe eines Schlauchbootes geborgen.

Mehrere Faktoren können zu Starkregenereignissen und Hochwasser führen

Besonders schlimm treffen solche Starkregenereignisse Gebiete, die ein "trichterartiges Gelände" aufweisen, wo also auf einer großen Fläche Wasser niedergeht, das Wasser aber nur an einer kleinen Stelle durchfließen kann, sagt Wetterberater Schwienbacher. Das ist der Grund, dass Bad Bayersoien immer wieder mit Starkregen zu kämpfen hat, da der Aubichl, ein Hang, den Ort einkesselt und wie ein Trichter das Wasser in die Gemeinde leitet. Zudem sei auch die Bebauung entscheidend. Dort, wo viele Häuser stehen und der Boden auf großen Flächen gepflastert ist, kann das Wasser nicht schnell genug abfließen und es kommt zu Überschwemmungen.

Selbst wenn diese Faktoren nicht eintreten, kann es zu Hochwasser kommen, wenn die Böden durch vorherigen Regen bereits übersättigt sind, erklärt Britta Siebert-Sperl, Meteorologin vom Wetterkontor. Auch dann kann das Wasser nicht mehr aufgenommen werden. Dadurch, dass es im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Tagen immer wieder regnete, könne auch das ein Grund für die starken Überschwemmungen sein.