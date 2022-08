Nach Zugunglück: Hauptarbeiten an Bahnstrecke gestartet

Knapp drei Monate nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten sind am Montag die Hauptarbeiten zur Instandsetzung der Bahnstrecke gestartet.

"Die vorbereitenden Arbeiten wurden vergangene Woche abgeschlossen, so dass heute die Hauptarbeiten begonnen haben", sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage.

Zum Schulbeginn Mitte September sollen an der Stelle des Unglücks wieder Züge fahren, allerdings nach Bahnangaben aus der vergangenen Woche voraussichtlich nur rund drei Wochen lang. Danach werde es auf der Strecke Weilheim-Murnau-Garmisch voraussichtlich bis 14. November länger geplante umfangreiche Gleisbauarbeiten geben.

Bei dem Unglück in Garmisch-Partenkirchen waren vier Frauen sowie ein 13-Jähriger gestorben, viele Menschen wurden verletzt, einige schwer. Die Bahn begann einige Wochen später damit, bundesweit rund 200 000 Betonschwellen zu überprüfen und auszutauschen. Bei den Bauteilen handelt es sich laut Bahn um den gleichen Bautyp wie auf dem Streckenabschnitt des verunglückten Zugs. Aktuell gibt es den Angaben zufolge an rund 165 Stellen im Schienennetz Einschränkungen für die Fahrgäste, vor allem in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

(dpa)