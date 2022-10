Garmisch-Partenkirchen

vor 17 Min.

Schwerverletzte Frau in Hofeinfahrt gefunden: Polizei sucht Täter

In Garmisch-Partenkirchen wurde am Dienstag eine Schwerverletzte in einer Hofeinfahrt gefunden.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape

In Garmisch-Partenkirchen wurde am Dienstagmorgen eine lebensgefährlich verletzte Frau in einer Hofeinfahrt gefunden. Der Täter ist geflüchtet.

Am frühen Dienstagmorgen wurde eine schwerverletzte Frau in der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Garmisch-Partenkirchen gefunden. Eine Großfahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die junge Frau wurde nach Angaben der Polizei gegen 6.40 Uhr in der St.-Martin-Straße auf dem Boden liegend gefunden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die 21-Jährige noch immer nicht ansprechbar. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei verlief bislang erfolglos. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Schwerverletzte Frau in Garmisch-Partenkichen gefunden: Zeugen gesucht Ein Zeuge hat den Tatverdächtigen, der mit einem silbernen Fahrrad geflüchtet sein soll, folgendermaßen beschrieben: etwa 20 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

sehr schlank

eher kurze Haare

heller Hauttyp

Kleidung: dunkle Baseballkappe und dunkle Jacke Das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen bittet unter der Telefonnummer 08821/917-0 um sachdienliche Hinweise zu folgenden Fragen: Lesen Sie dazu auch Gunzenhausen Familienstreit in Mittelfranken endet tödlich

Kriminalität Schüsse in Nürnberg: Ein Toter und ein Schwerverletzter

Hessen Zwei Männer durch Schüsse verletzt - Polizei fahndet nach Tätern Sind jemandem Personen unmittelbar vor oder nach der fraglichen Tatzeit im näheren Umfeld des Tatorts aufgefallen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann Hinweise auf eine so beschriebene Person geben?

Wer konnte außerdem verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts machen?

Themen folgen