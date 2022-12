Garmisch-Partenkirchen

30.12.2022

Skispringer bei Tournee-Quali gefordert

Karl Geiger aus Deutschland in Aktion.

Artikel anhören Shape

Die Skispringer um den deutschen Tournee-Hoffnungsträger Karl Geiger treten an Silvester traditionell bei der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen an.

Themen folgen