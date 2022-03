Haben Sie den Garten, der zu Ihnen passt?

Plus Kranken Menschen hilft die Arbeit im Grünen, weiß Gartentherapeut Andreas Niepel. Er erklärt, warum Kinder mehr brauchen als einen Rasen zum Fußballspielen.

Herr Niepel, Sie sind der Präsident der Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie. Wann brauche ich denn eine Gartentherapie?