So schützen Sie Ihren Garten vor Hitze

Plus Die zunehmende Hitze macht nicht nur den Menschen und Tieren zu schaffen, sondern auch unseren Gärten. Unsere Gartenexpertin hat Rat, wie man den Garten retten kann.

Der Rasen ist mehr braun als grün, die Erde in den Beeten steinhart und rissig. Manch Hobbygärtner fragt sich, was gegen die steigende Hitze zu tun ist? Unsere Gartenexpertin Marianne Scheu-Helgert hat etliche Tipps.

Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner, die ihren Garten hitzefester gestalten möchten, müssen bei der Grundlage beginnen, beim Boden, betont die Gartenbauingenieurin Marianne Scheu-Helgert. Denn steinharter, stark verkrusteter Boden nimmt, selbst wenn es einmal regnet, kaum mehr Wasser auf, weiß die Expertin, die in Franken lebt und lange die Bayerische Gartenakademie geleitet hat.