Essen ohne Umwege: Regionalität ist in vielen Küchen zur Philosophie geworden

Von Stephanie Sartor - vor 25 Min.

Es gibt immer mehr Küchen, in denen fast ausschließlich Lebensmittel aus der Umgebung in den Topf kommen. Auch Spitzenkoch Alexander Herrmann ist davon überzeugt.

Den Hügel hinauf, bis zur Wiese. Es riecht nach Gras und Kräutern und ein bisschen schon nach Herbst, hier in Altencreußen an diesem sommerwarmen Septembermorgen. Oberfränkische Idylle, Bilderbuch-Bayern. Mit einem Himmel, der so blau ist, dass man in ihm baden möchte. Alexander Herrmann trägt Jeans, T-Shirt, Turnschuhe. Er läuft den schmalen Feldweg hinauf, dann deutet er auf die Weide und auf Rinder mit auffällig langen Hörnern. „Artgerechter geht es kaum“, sagt Herrmann, einer der bekanntesten Köche Bayerns, der hier seit Jahren Fleisch für sein Zwei-Sterne-Restaurant „Aura“ in Wirsberg kauft. Gerade einmal eine gute halbe Stunde liegt zwischen dem Hof und der Küche.

Angefangen hat alles damit, dass die Chefin der Texas-Lonhorn-Ranch mit einem Steak in der Hand zu Herrmann fuhr, um ihn von der Qualität des Fleisches zu überzeugen. Und der biss an. „Ich mag die Persönlichkeiten, die Menschen, die hinter dem Produkt stehen. Man hat da gleich eine emotionale Bindung“, sagt der Sternekoch und blickt noch einmal auf die Wiese zu den Rindern. Heute zählt die Ranch, auf der auch fränkischer Whisky produziert wird, zu einem Netzwerk von rund 80 Lieferanten aus der Region, die das Gourmetrestaurant beliefern. Lange Transporte gibt es nicht, die Produkte landen ohne Umwege in der Küche und dann schließlich auf den Tellern der Gäste.

