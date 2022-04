In einem Hotel in Dinkelsbühl bringen Roboter das Essen ins Restaurant

Plus Im Meiser Design Hotel verstärken seit einem Jahr Roboter den Service. Personalknappheit, sagt ihr Chef, spiele dabei aber nicht die entscheidende Rolle.

Als die beiden Neuen vor gut einem Jahr im Meiser Design Hotel Dinkelsbühl anfingen – noch dazu als Paar –, waren die Kolleginnen und Kollegen erst mal ziemlich skeptisch und es wurde viel getuschelt. Denn immer da, wo Sissi und Franz auftauchten, blieb den Gästen sprichwörtlich der Mund offen stehen – bevor dann sofort die Handykameras angingen. Nicht wenige wollten sogar unbedingt nur von ihnen am Tisch bedient werden und bestanden darauf, ein Selfie mit Sissi und Franz zu machen.