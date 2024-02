Kempten

vor 47 Min.

Fußballstar Kevin Volland übernimmt Restaurant Piazza Italiana in Kempten

Am 1. April geht die "Piazza Italiana" vor dem Kemptener Rathaus in neue Hände. Kevin Volland (kleines Foto) und der Kemptener Maxi Wuttge übernehmen.

Plus Claudio Parrinello gibt die Nachfolger für eines seiner Lokale bekannt. Kevin Volland betreibt das Restaurant demnach zusammen mit einem Kemptener.

Von Aimée Jajes

Es tut sich wieder etwas in der Gastro-Szene in Kempten. Zehn Jahre lang sorgte Claudio Parrinello für italienisches Flair auf dem Rathausplatz. Jetzt übergibt er sein „Piazza Italiana“ an Fußballstar Kevin Volland und den Kemptener Maxi Wuttge, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt gab. Wuttges Eltern sind seit Jahren Gastgeber im Café Sissi gegenüber.

Kevin Volland und Maxi Wuttge wollen das Konzept im "Piazza Italiana" in Kempten beibehalten

Wuttge bestätigt im Namen beider Nachfolger: "Wir wollen das Konzept mit italienischer Küche und gutem, einfachen italienischen Essen beibehalten, da wir beide auch Italien und italienisches Essen sehr gerne mögen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen