Gastronomie

vor 22 Min.

Wenn jeder Teller perfekt sein muss: der harte Weg zum Michelin-Stern

Plus An diesem Mittwoch werden wieder die begehrten Michelin-Sterne vergeben, die Oscars der Gourmet-Szene. Wie hart ist der Weg an die kulinarische Spitze?

Von Stephanie Sartor

Es gibt Küchen, die sind groß wie Kathedralen. Und andere klein wie Kapellchen. In einer solchen steht an diesem nebligen Märzmittag Joshua Leise. Neben ihm im Ofen garen rote Beten, ein paar Schritte weiter wird violetter Rettich geschnitten, in Scheiben, die so fein sind, dass man meint, sie wegpusten zu können. Leises Reich ist zwar klein – der Küchenchef, gerade einmal 26 Jahre alt, zählt dennoch zu den Großen. Das Restaurant „Mural“, mitten in der Münchner Innenstadt, nicht weit vom Sendlinger Tor entfernt, ist mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. „Das ist das Zeugnis für den eigenen Ehrgeiz“, sagt Leise. „Wir wissen, was wir hier machen und was wir können. Wenn wir den Stern damals nicht bekommen hätten, wären wir schon enttäuscht gewesen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen