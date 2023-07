696 Stolpersteine erinnern in Würzburg an die Nazi-Diktatur

Ab kommenden Dienstag soll es in Würzburg so viele Stolpersteine geben wie in keiner anderen bayerischen Stadt - insgesamt 696 solcher Gedenktafeln.

Die zehn mal zehn Zentimeter großen Pflastersteine erinnern an die Opfer der Nazi-Diktatur. Sie werden weltweit vor früheren Wohnhäusern oder Geschäften von Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen und Widerstandskämpfern in den Boden eingelassen. In Würzburg sollen am 25. Juli 15 Steine vor allem von getöteten Homosexuellen verlegt werden, wie der Arbeitskreis " Stolpersteine Würzburg" am Dienstag mitteilte.

Das Projekt geht auf den 1947 in Berlin geborenen Künstler Gunter Demnig zurück, der damit die Menschen über den früheren Nazi-Terror in ihrer unmittelbaren Umgebung stolpern lassen will. Auf den seit 1996 verlegten Steinen sind kleine Messingtafeln mit biografischen Angaben der Ermordeten oder Verfolgten angebracht.

Ende Mai hatte Demnig seinen inzwischen 100.000. Stolperstein eingelassen - in der Nürnberger Bartholomäusstraße, gewidmet dem Feuerwehrmann Johann Wild, der wegen Abhörens und Verbreitens ausländischer Rundfunkmeldungen von den Nazis im Mai 1941 in München mit dem Fallbeil hingerichtet wurde.

Nicht in jeder Stadt sind Stolpersteine verlegt. Gegner sehen dadurch die Würde der Opfer in den Schmutz gezogen und mit Füßen getreten.

(dpa)