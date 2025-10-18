Icon Menü
Gefängnis-Skandal um JVA Gablingen: Ein Versagen auf allen Ebenen

Kommentar

Gefängnis-Skandal um JVA Gablingen: Ein Versagen auf allen Ebenen

Die Missstände im Gablinger Gefängnis bei Augsburg waren gravierender als gedacht. Dies macht das Versagen der Justiz nur noch offenkundiger.
Ina Marks
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Der Skandal um die JVA Gablingen bei Augsburg kam vor einem Jahr ans Tageslicht.
    Der Skandal um die JVA Gablingen bei Augsburg kam vor einem Jahr ans Tageslicht. Foto: Marcus Merk

    Gewalt und Schikane – vor einem Jahr kamen die Zustände in der JVA Gablingen ans Tageslicht. Der Skandal machte bundesweit Schlagzeilen. Er wurde auch für das Bayerische Justizministerium zum Desaster. Es hatte in seiner Kontrollfunktion über die JVA komplett versagt, wie auch auf anderen Ebenen versagt wurde. Nur so konnte in einem der modernsten Gefängnisse Bayerns unbemerkt ein System von offenkundigem Machtmissbrauch entstehen.

    Inzwischen stehen die polizeilichen Ermittlungen vor einem vorläufigen Abschluss. Sie zeigen, dass die Missstände noch gravierender waren, als bislang bekannt. Auf den Fall Gablingen müssen Reformen im Ministerium und im Justizvollzug folgen.

    Denn auch Häftlinge haben ein Recht auf menschenwürdige Behandlung, das allein gebietet unsere Verfassung mit Menschenwürde als oberstem Prinzip. Nicht zu vergessen die Bediensteten, die gegen die Zustände aufbegehrten und deshalb offensichtlich schikaniert wurden. Auch sie sind Leidtragende in dem Skandal. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, sie zu schützen.

