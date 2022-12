Halle-Attentäter ist nach Gablingen verlegt worden

Vergangene Woche nahm der Attentäter von Halle im Gefängnis zwei Geiseln. Am Dienstag wurde er nun in die JVA Gablingen bei Augsburg verlegt.

Der Attentäter von Halle, Stephan Balliet, ist am Donnerstagmorgen vom Gefängnis Burg nahe Magdeburg in die JVA Gablingen bei Augsburg verlegt worden. Per Hubschrauber wurde er nach Bayern geflogen.

Nach Geiselnahme: Attentäter von Halle sitzt nun bei Augsburg

Die Verlegung ist wohl die Reaktion auf Balliets Fluchtversuch aus der JVA Burg. Am 12. Dezember nahm er dort mit einer selbst gebauten Schuss-Vorrichtung zwei Justiz-Beamte als Geisel. Die Geiselnahme scheiterte jedoch. Balliet wurde von Justizangestellten überwältigt. Auch zuvor hat der 30-jährige Balliet immer wieder Fluchtversuche unternommen. Er gilt als schwieriger und unkooperativer Häftling. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Geiselnahme.

Gablingen ist die "modernste Justizvollzugsanstalt in Bayern"

Das Bayerische Justizministerium teilte mit, dass im Gegenzug für den Halle-Attentäter ein anderer Gefangener aus Gablingen in Sachsen-Anhalt untergebracht wird. Bei der Übernahme von Gefangenen aus anderen Bundesländern handele es sich um vertrauensvolle, länderübergreifende Zusammenarbeit, hieß es.

Die Verlegung habe einige Vorteile, was Sicherheit angeht. "Häftlinge mit Gewaltpotential kennen weder die Räumlichkeiten und organisatorischen Abläufe noch die Mitgefangenen in ihrer neuen Justizvollzugsanstalt, was Planungen für neue Straftaten erschwert", teilte das Ministerium mit. Bei der JVA Gablingen handele es sich um die modernste Justizvollzugsanstalt in Bayern. Deshalb sei sie besonders für "hochgefährliche Straftäter" geeignet.

Die JVA (Justizvollzugsanstalt) Gablingen bei Augsburg. Hier sitzt der Angeklagte B. in U-Haft. Foto: Markus Merk (Archivbild)

Der rechtsextreme Balliet wurde im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Am jüdischen Feiertag Jom Kippur 2019 stürmte er die Synagoge von Halle und plante ein Massaker. Weil er nicht in die Synagoge hineinkam, ermordete er zwei Menschen vor der Synagoge.

