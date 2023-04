Geflügelpest

Wie angespannt ist die Vogelgrippe-Lage in Bayern?

Die Vogelgrippe verbreitet sich rasant. In Bayern mussten seit Herbst rund 87.500 Tiere gekeult werden. Wo Fälle auftraten und wie Geflügelhalter das Risiko senken.

Wenn sich das winzige Virus den Weg in einen Stall bahnt, sind die Ausmaße gewaltig, die Folgen verheerend. Es ist erst wenige Wochen her, dass etwa im Landkreis Ansbach in Mittelfranken 15.000 Puten gekeult werden mussten. Dort war H5N1 aufgetaucht, der Erreger der Vogelgrippe, deren besonders schwere Form Geflügelpest genannt wird. Zuvor, Mitte Januar, mussten im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf 70.000 Enten getötet werden. Derlei Fälle kommen in Bayern immer wieder vor, seit sich das Virus weltweit so rasant ausbreitet wie nie zuvor.

"Die Bedrohung ist da", sagt Irene Pfeiffer, Referentin für Tierhaltung und Tierschutz beim Bayerischen Bauernverband (BBV). "Wobei Bayern bisher relativ gut davongekommen ist. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern, solange es noch kalt ist." In der wärmeren Jahreszeit sei die Gefahr in der Regel nicht mehr so groß, sagt Pfeiffer – und räumt dann ein: "Aber auch das hat sich geändert, seit die Geflügelpest in Nordeuropa endemisch geworden ist. Es ist nicht mehr so, dass das Virus aus Europa verschwindet, wenn alle Zugvögel weg sind."

