Top-Verdiener in Bayern: In diesen drei Städten liegt das mittlere Einkommen bei über 5000 Euro

4013 Euro. So hoch war das Medianeinkommen 2024 in Deutschland. Genau die Hälfte aller Löhne liegt also unter diesem Betrag – die andere Hälfte darüber. Das Einkommen ist bundesweit gestiegen, einschließlich Sonderzahlungen lag ein mittlerer Bruttojahresverdienst bei 52.159 Euro und somit um 5,3 Prozent höher als noch 2023.

Gestiegen ist das mittlere Einkommen auch in Bayern. Hier lag das monatliche Mediangehalt 2024 bei 4166 Euro – und mit einem Anstieg von 218 Euro im Vergleich zum Vorjahr erstmals bei über 4000 Euro. Doch wo ist das mittlere Gehalt im Freistaat eigentlich am höchsten? Eine Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit gibt Aufschluss.

Einkommen in Bayern: Besonders gut ist das Gehalt im Konzern

Nicht nur bayernweit war Ingolstadt 2024 Spitzenreiter. Nirgendwo in Deutschland lag das mittlere Einkommen höher - bei satten 5855 Euro. Doch auch in anderen bayerischen Städten lag der Median bei deutlich mehr als 5000 Euro: In Erlangen bei 5769 Euro und in München bei 5362 Euro. Auch im Landkreis München kann man gutes Geld verdienen.

Audi gehört zu den größten Arbeitgebern in Raum Ingoldstadt.

Hier sind besonders viele Großunternehmen der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie ansässig, außerdem gibt es viele Jobs in der Wissenschaft und der Informations- und Kommunikationsbranche – Bereiche, in denen das Mediangehalt auf bis zu 7400 Euro steigen kann.

Weniger Geld im bayerischen Norden

Weniger gut verdienen Menschen hingegen, wenn man weiter in den bayerischen Norden blickt. In den Landkreisen Hof, Coburg und Kronach lagen die Mediangehälter 2024 jeweils bei nur 3294 Euro, 3313 Euro und 3353 Euro. Hier sind vor allem kleine und mittelständische Betriebe ansässig, deren Gehälter für gewöhnlich weit unter denen der Großkonzerne liegen.

Gehaltsvergleich: In dieser Branche verdienen die Bayern am meisten

Wer in Bayern gern sehr gut verdienen möchte, sollte in die Informations- und Kommunikationsbranche gehen. Dazu zählen insbesondere die IT- und die Tech-Branche. Das mittlere Gehalt liegt hier bei 6028 Euro. Am wenigsten verdienen Angestellte und Arbeiter:innen im Gastgewerbe mit einem Mediangehalt von 2671 Euro und der Arbeitnehmerüberlassung (Leiharbeit) mit 2667 Euro.

ITler können bayernweit am meisten verdienen.

Ausnahmslos überall in Bayern liegt das mittlere Einkommen bei Angestellten mit akademischem Berufsabschluss am höchsten. In Ingoldstadt etwa lag es 2024 bei mehr als 7550 Euro, während der Median bei Beschäftigten mit einem anerkannten Berufsabschluss bei 5420 Euro, bei Beschäftigten ohne Berufsabschluss bei 3307 Euro lag.

Bundesweit ist das Medianeinkommen übrigens in Hamburg am höchsten. In der Hansestadt liegt es bei 4527 Euro, danach folgen Baden-Württemberg mit 4356 Euro und Hessen mit 4325 Euro. Bayern kommt an fünfter Stelle.