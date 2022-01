Spionage-Affäre an Uni Augsburg: Deutschland schmeißt russischen Agenten raus

Plus Er tarnte sich als Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats, arbeitet aber für den Geheimdienst: Der Mann, der den Spion an der Uni Augsburg anwarb und führte, wurde ausgewiesen.

Die Affäre um den russischen Spion an der Augsburger Uni hat zu weiteren diplomatischen Spannungen zwischen Deutschland und Russland geführt. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Bundesregierung den Agentenführer des 30-jährigen Ilnur N. bereits im Sommer ausgewiesen. Der Mann war Agent des russischen Auslandsgeheimdienstes, hatte sich aber als Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München getarnt.